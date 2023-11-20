CPJ: щонайменше 48 журналістів загинули під час війни Ізраїлю та ХАМАС

Новини

Від початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС загинули щонайменше 48 журналістів, ще 9 працівників ЗМІ отримали поранення, троє зникли безвісти, а 13 — арештовані.

Комітет захисту журналістів (CPJ) каже, що серед загиблих 43 палестинських медійники, чотири ізраїльських і один ліванський.

«CPJ наголошує, що журналісти — цивільні люди, які виконують важливу роботу в часи криз, і вони не повинні ставати мішенню сторін, які воюють», — наголосив Шеріф Мансур, координатор програм CPJ з Близького Сходу і Північної Африки.