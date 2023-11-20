CPJ: щонайменше 48 журналістів загинули під час війни Ізраїлю та ХАМАС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Від початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС загинули щонайменше 48 журналістів, ще 9 працівників ЗМІ отримали поранення, троє зникли безвісти, а 13 — арештовані.
Комітет захисту журналістів (CPJ) каже, що серед загиблих 43 палестинських медійники, чотири ізраїльських і один ліванський.
«CPJ наголошує, що журналісти — цивільні люди, які виконують важливу роботу в часи криз, і вони не повинні ставати мішенню сторін, які воюють», — наголосив Шеріф Мансур, координатор програм CPJ з Близького Сходу і Північної Африки.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Близько 240 людей захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Із 13 листопада почалися бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, а другу теж використовують бойовики. Рейд ЦАХАЛ триває.
- 14 листопада в Газі в підвалах дитячої лікарні Рантісі ізраїльські війська знайшли сліди утримання заручників. ЦАХАЛ вважає, що лікарню бойовики ХАМАС використовують як командно-контрольний центр. Також Ізраїль захопив «парламент» і адмінбудівлі ХАМАС у Газі.
- Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 19 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 12 300 людей.