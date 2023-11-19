Словаччина проти включення ядерного палива до антиросійських санкцій. Країна готова блокувати 12-й пакет
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- Костя Андрейковець
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Getty Images
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна проти включення ядерного палива до антиросійського 12-го пакета санкцій Євросоюзу.
Про це повідомляє TASR.
«Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі», — сказав Бланар.
Крім того, він сказав, що санкційна політика ЄС не зупинила росію, а лише нашкодила європейському бізнесу. Словацька сторона підтримуватиме фінансову допомогу Україні, але за певних умов.
- Після того, як наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer, країна оголосила, що не буде надавати Україні військову допомогу. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду.
- Майже усі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питанні щодо України і санкцій проти росії.