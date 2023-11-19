Словаччина проти включення ядерного палива до антиросійських санкцій. Країна готова блокувати 12-й пакет

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Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна проти включення ядерного палива до антиросійського 12-го пакета санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє TASR.

«Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі», — сказав Бланар.

Крім того, він сказав, що санкційна політика ЄС не зупинила росію, а лише нашкодила європейському бізнесу. Словацька сторона підтримуватиме фінансову допомогу Україні, але за певних умов.