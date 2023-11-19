Омбудсмен: Катар був посередником у поверненні підлітка з Маріуполя, країна готова більше робити для звільнення українців
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону, що Катар був посередником при поверненні з росії депортованого маріупольського підлітка Богдана Єрмохіна і готовий розширити свою діяльність у питанні звільнення українців.
«Катар хоче брати участь у поверненні не тільки українських дітей, а й цивільних заручників. Про це я вже можу сказати, у нас відбувалися неодноразові спілкування. Катар це вже робить», — сказав Лубінець.
Він додав, що до процесу звільнення вперше долучилася міжнародна організація ЮНІСЕФ. Омбудсмен впевнений, що в подальшому організація залучатиметься також. Він не розкрив деталей повернення Єрмохіна, але зазначив, що саме Катар і ЮНІСЕФ посприяли вдалому поверненню підлітка.
- 19 листопада до України силами омбудсмена, Офісу президента, Катару та ЮНІСЕФ повернули депортованого до Московської області 18-річного маріупольця Богдана Єрмохіна. До України він дістався через Білорусь.
- З окупованого Маріуполя росіяни вивезли хлопця навесні 2022 року. Його віддали до прийомної родини в росії. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутись до України, але на кордоні з Білоруссю його затримали росіяни. Потім йому вручили повістку і хотіли відправити до російської армії. Голова Офісу президента писав, що Єрмохін звертався по допомогу до Володимира Зеленського.