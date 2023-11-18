ДПСУ: На кордоні з Польщею застрягли 2 800 вантажівок

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Getty Images / «Бабель»

На кордоні з Польщею застрягли 2 800 вантажівок, їхня кількість збільшується. Про це 18 листопада в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Найбільше їх навпроти пункту пропуску «Краківець» — 1 200 вантажівок, «Ягодин» — 1 100, «Рава-Руська» — 500.

Пункт пропуску «Рава-Руська», 9 листопада 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Поляки рух для пасажирського транспорту не блокують. Автобуси та легкові машини вільно перетинають кордон.

16 листопада словацькі перевізники на годину заблокували пункт пропуску з Україною, аби показати солідарність із поляками. Зараз, за словами Демченка, на пункті пропуску «Ужгород» на вʼїзд до України очікують 460 вантажівок, до цього їх було 500. Руху вантажівок там не перешкоджають, а словацькі прикордонники поки не мають інформації про можливе блокування руху на кордоні.

Українські вантажівки на кордоні зі Словаччиною, черга — 18 кілометрів. Getty Images / «Бабель»

Що відбувається на кордоні з Польщею?

6 листопада кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають скасувати для України «транспортний безвіз» і заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати без перепон.

Після перемовин польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі. Ключова вимога протестувальників — це повернення до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі.