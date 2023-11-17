Найдорожчий український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде на Netflix
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» 1 грудня зʼявиться на стримінговому сервісі Netflix.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Мультфільм створили за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки. Бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень, частка державної участі у виробництві мультфільму — 49,5 мільйона. Режисери — Олександра Рубан і Олег Маламуж.
Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтрек до мультфільму створив гурт «ДахаБраха»
- У квітні 2023 року український фільм «Мавка. Лісова пісня» став лідером переглядів у Франції, обійшовши блокбастер «Шазам! Лють богів».
- За мотивами української «Мавки» хочуть зняти 3D-мультсеріал. Серіал створить студія Animagrad, що входить до групи Film.UA, також у розробці бере участь французька компанія TeamTO. Усього знімуть 12 епізодів мультсеріалу про Мавку. Його представлять на Annecy’s Partners Pitch.