Китай відправить до США нових «посланців дружби». Як панди налагоджують дипломатичні відносини КНР

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час свого візиту до США заявив, що незабаром відправить нових панд до Сполучених Штатів. Цих тварин Китай використовує вже понад пів століття як «посланців дружби» — для того, щоб налагодити дипломатичні звʼязки з іншими країнами.

Про це пише Bloomberg.

Нещодавно Китай забрав трьох панд із Національного зоопарку Вашингтону, через що там уперше з 1972 року не залишилось жодної панди. У тому році китайці подарували трійку панд на честь візиту президента США Річарда Ніксона до КНР — тоді він нормалізував відносини між країнами. Після відʼїзду панд Мей Сян, Тянь Тянь та їхнього дитинча Сяо Ци Цзі ву США залишилося лише чотири панди в зоопарку Атланти.

Під час зустрічі з президентом Джо Байденом Сі Цзіньпін заявив, що «багато американців, особливо дітей, дуже не хотіли розставатися з пандами і прийшли до зоопарку, щоб попрощатися з ними». Він пообіцяв відправити нових панд, проте не уточнив, коли саме — імовірно, вони прибудуть до зоопарку в Сан-Дієго.

Дипломатія панд

Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує цих тварин для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення цих тварин.

Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди дев’яти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.

Наразі чотири панди перебувають у США, девʼять панд — в Японії, по дві панди— у Великій Британії, Австралії, Данії та Австрії, пʼять — у Бельгії. По одній панді перебувають в зоопарках Франції, Канади, Фінляндії, Німеччини, Іспанії, Індонезії, Малайзії, Мексики, Нідерландах, Сінгапурі, Південній Кореї та росії.

Китайські «посланники дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.