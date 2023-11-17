Армія Ізраїлю знайшла тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа в секторі Гази

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IDF

Армія Ізраїлю повідомила, що знайшла тунельну шахту, яку використовували бойовики ХАМАС, у лікарні Аль-Шифа в секторі Гази.

На відео видно глибоку яму в землі — у ній та поруч бетонні, дерев’яні уламки й пісок. Ізраїльські війська також знайшли в лікарні автівку з великою кількістю зброї.

У другій головній лікарні сектору Гази — Аль-Кудс — виявили зброю, а в підвалах дитячої лікарні Рантісі — ще один тунель.

Агенство Reuters пише, що 16 листопада в будівлі поблизу Аль-Шифи знайшли тіло жінки-заручниці ХАМАС, автомати Калашникова та реактивні гранати.

ХАМАС заперечує, що використовує Аль-Шифу у військових цілях. Бойовики назвали такі заяви «повторенням відверто брехливого наративу, який продемонстрував представник окупаційної армії під час слабких та безглуздих виступів».