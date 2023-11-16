Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс та Девід Швіммер опублікували памʼятні фото і відео з Метью Перрі

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Актори серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс та Девід Швіммер вшанували памʼять свого колеги Метью Перрі. Вони опублікували архівні фото й відео з ним.

Еністон також показала скриншот повідомлення, яке Метью надіслав їй, і відео зворушливої сцени між їхніми персонажами у серіалі «Друзі».

Дженіфер згадала, як Метью любив смішити людей.

«Від цього буквально залежало його життя. І, щоправда, йому це вдалося. Він нас усіх розсмішив. І розсмішив сильно. Останні пару тижнів я роздивлялася наші повідомлення один одному. Сміялася і плакала, потім знову сміялася. Я буду зберігати їх завжди. Знайшла одне повідомлення, яке він одного дня надіслав мені звідкись. Воно говорить про все», — написала акторка.

Про неперевершену здатність Перрі смішити також згадала його колега Ліза Кудроу.

«Дякую, що змусив мене так сміятись над тим, що ти сказав, що мої мʼязи боліли, а сльози текли по обличчю КОЖНОГО ДНЯ. Дякую за твоє відкрите серце у шестисторонніх стосунках, які вимагали компромісу. І за багато «розмов», — написала вона.

Швіммер також написав про гумор Перрі та його імпровізації на зйомках.

«Ти міг взяти пряму діалогову лінію та змінити її на свій розсуд, у результаті чого виходило щось настільки оригінальне та несподівано смішне, що все ще викликає подив».

Він додав, що актори «Друзів» стали справжньою родиною.

«І ти мав серце. Воно було таким щедрим, ти поділився [ним] з нами, щоб ми могли створити сімʼю з шести незнайомців», — написав Швіммер.

Кортні Кокс поділилася сценою зі зйомок серіалу «Друзі», яку вона назвала однією зі своїх улюблених. Це епізод 4 сезону, коли її персонаж Моніка Геллер вперше зустрічається з Чендлером Бінгом.

Раніше актор Метт Леблан також опублікував пост про Метью і нагадав про борг $20.