Сили ППО вночі знищили 16 дронів Shahed та керовану ракету

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У ніч на 16 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Загалом на минулу добу Сили ППО знищили 16 дронів Shahed і одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили 18 дронів Shahed з південно-східного напрямку. Українські Сили ППО збили 16 з них — для цього задіяли підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59.

Близько опівночі противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.