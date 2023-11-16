The Independent: Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену не атакувати Тайвань у «найближчі роки»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену на зустрічі у Каліфорнії, що КНР не збирається атакувати Тайвань у «найближчі роки».
Про це пише The Independent із посиланням на неназваного американського чиновника.
Китайський лідер висловив надію на мирне «воззʼєднання» з Тайванем, але водночас змалював умови, за яких Пекін може застосувати військову силу. Сі Цзіньпін дав зрозуміти Байдену, що питання Тайваню є найбільшою загрозою американсько-китайським відносинам.
Байден у відповідь сказав, що США «віддані підтримці миру і стабільності в регіоні», але Китай повинен поважати вибори на Тайвані.
Також лідери домовились відновити прямі контакти між Міністерствами оборони обох країн, які припинились у серпні 2022 року після візиту тоді ще спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Відновлюється діалог на політичному та оперативному рівнях.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.
- 26 липня 2023 року Тайвань уперше провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань» — солдати тренувалися захищати обʼєкт від потенційного нападу Пекіну. Аналітики зазначають, що Тайвань використав досвід оборони аеропорту «Антонов» під Києвом українськими бійцями, які захищали його від атак російських десантників.