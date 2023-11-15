Politico: Німеччина в жовтні пропонувала, щоб ООН взяла під контроль Газу

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Німеччина пропонувала Організації Обʼєднаних Націй взяти під свій контроль сектор Гази, щойно закінчиться війна між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на відповідний документ.

Пропозиція Німеччини — це неофіційний документ, датований 21 жовтня, тобто до рішення Ізраїлю розпочати другу фазу своєї військової операції в Газі наприкінці жовтня.

Берлін пише, що «мета Ізраїлю — це мета, яку ми поділяємо: ніколи більше ХАМАС не зможе тероризувати Ізраїль та його громадян». Однак у той же час «очевидно, що цих цілей важко досягти лише військовими засобами».

У документі пропонують пʼять різних сценаріїв майбутнього Гази, включно з повторною окупацією сектора Гази Ізраїлем і взяттям контролю або Палестинською національною адміністрацією (ПНА), або Єгиптом.

Сценарій ООН теж у списку. За словами Берліну, цей сценарій означає «інтернаціоналізацію сектора Гази під егідою ООН (і регіональних партнерів)» з «ретельно організованим переходом» до палестинського самоврядування, «в ідеалі за допомогою виборів і в поєднанні з міжнародною угодою».

У документі цей сценарій описується як такий, що «може запропонувати політичну перспективу, оскільки ні ПНА, ні Єгипет не хочуть і не можуть взяти на себе управління, а повернення до колишнього статус-кво чи повторна окупація Ізраїлем є політично небажаними».

Водночас Берлін попередив, що «цей сценарій вимагатиме значного фінансування та міжнародної коаліції для вирішення питань безпеки разом з ООН».

У документі йдеться, що «ЄС має взяти на себе активну роль у формуванні цієї [післявоєнної] дискусії». Закінчується він наголошенням на тому, що ситуація в секторі Гази «може бути стійко стабілізована лише за допомогою перезапуску Близького Сходу».

Однак і палестинці, і деякі дипломати ЄС мають серйозні сумніви в реалізації цієї ідеї, а високопоставлений палестинський діяч у Європі назвав її «неприйнятною». Кілька дипломатів, з якими поспілкувалося Politico, заявили, що пропозиція Німеччини не зайшла досить далеко. Вона зʼявилась на ранніх стадіях війни, не була поширена серед усіх країн-членів і не призначалася для обговорення міністрами закордонних справ.