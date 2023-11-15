СБУ за чотирма статтями порушила кримінальну справу проти Ірини Фаріон

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Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти колишньої депутатки Ірини Фаріон.

Її висловлювання і публікації перевірить спеціальна експертиза. Справу порушили за чотирма статтями:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі й гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами звʼязку або через компʼютер);

ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).

Історія скандалу з Фаріон

На початку листопада на каналі журналістки Яніни Соколової вийшла розмова з Іриною Фаріон, у якій вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади. Вона сказала, що не може вважати їх українцями і порадила їм «називати себе русскімі», оскільки ті в публічній площині говорять російською мовою. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення, щоб правоохоронці перевірили її.

Уже 8 листопада Фаріон у себе в Telegram опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. У шапці було імʼя студента, який підтримав позицію Фаріон щодо мови. У коментарях Фаріон просили прибрати дані хлопця, щоб не наражати його на небезпеку. Ексдепутатка у відповідь написала, що не потрібує непроханих порад. 13 листопада російські Z-пабліки поширили відео, де ФСБ, імовірно, затримує цього студента. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину».

Після цього представниця президента у Криму Таміла Ташева написала, що зробить усе, щоб притягнути Ірину Фаріон до відповідальності. Сама ж Фаріон назвала інцидент із кримським студентом «провокацією» і закликала своїх прихильників не вестися «на гебістську тактику ворога».

14 листопада студенти «Львівської політехніки» влаштували протест і вимагають звільнити ексдепутатку Ірину Фаріон з університету. У ректораті «Львівської політехніки» заявили, що в університеті вже створили робочу групу — поки що «немає підстав», щоб усунути її з посади.