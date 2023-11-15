Під Запоріжжям загинули двоє рятувальників. Вони прибули гасити вогонь після обстрілу і потрапили під новий удар
- Автор:
- Софія Телішевська
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Від ранкового ракетного удару по селу біля Запоріжжя загинули двоє рятувальників. Вони прибули гасити вогонь, після цього окупанти завдали повторного удару. Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних.
«Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Загинули Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля, повідомили в ДСНС.
З 09:50 до 10:18 російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.
- Після широкомасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська захопили більшу частину території Запорізької області. 26 лютого 2022 року після боїв зі Збройними силами України окупанти зайшли до 150-тисячного Мелітополя. Обласний центр Запоріжжя окупанти взяти не змогли, тому вирішили зробити Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої частини області й проводили там псевдореферендум про «приєднання» регіону до рф.