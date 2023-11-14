Актор Метт Леблан з «Друзів» опублікував архівні фото з Меттью Перрі і нагадав про борг $20

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Метт Леблан (Джої з «Друзів») опублікував архівні фото з Меттью Перрі (Чендлером) і написав перший допис після його смерті.

Допис Леблан опублікував 14 листопада в Instagram.

«Меттью. З важким серцем прощаюся. Час, який ми провели разом, чесно кажучи, з найулюбленіших у моєму житті. Для мене було честю розділити з тобою сцену і називати тебе своїм другом. Я завжди буду всміхатися, думаючи про тебе, і ніколи не забуду тебе. Ніколи. Розправ крила і лети, брате, ти нарешті вільний. Я думаю, ти зберігаєш 20 баксів, які винен мені», — написав Метт Леблан.