Німецький концерн Rheinmetall у наступному році передасть ЗСУ 25 танків Leopard 1

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Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на поставку Україні у 2024 році 25 танків Leopard 1А5.

Концерн не називає суми контракту, а лише зазначає, що це двозначна сума на мільйони євро. Танки пройдуть ремонт і доукомплектацію. Разом із ними поставлять пʼять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 та два навчальних танки. Замовлення також охоплює навчання, логістику, запчастини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.

Поставка має відбутись у 2024 році. Наразі системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і готуються до використання на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі.

У 2024 році Rheinmetall передасть ЗСУ ще 14 танків Leopard 2А4, які профінансовані Нідерландами та Данією.