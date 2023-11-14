«Укрнафта» за рік у власності держави отримає 95 млрд грн доходу. Це вдвічі більше, ніж за 10 років у власності Коломойського

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Найбільша нафтова компанія країни «Укрнафта» за перший рік роботи під управлінням держави отримає 95 млрд грн доходу. Це вдвічі більше ніж середній показник останніх десяти років, коли власником компанії був олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

Йдеться про чистий прибуток від господарської діяльності «Укрнафти» після сплати всіх податків. Водночас кумулятивний результат за попереднє десятиліття — мільярдні збитки.

Лише за перше півріччя 2023 року компанія отримала чистий прибуток 14 мільярдів гривень і сплатила 12,3 мільярда гривень податків, з яких 3,3 мільярда — податок на прибуток. Наразі чистий прибуток компанії перевищив 20 млрд гривень при тому, що річний фінплан передбачав 12 млрд гривень.

«Для прикладу, за останні 10 років було сплачено 12 мільярдів гривень податку на прибуток. Відповідно тільки за 2023-й компанія перекаже до держбюджету у пʼять разів більше коштів, ніж було в середньому протягом 2012—2021 років», — написав Корецький.

Також компанія готується виплатити державі не менше 6 мільярдів гривень дивідендів за результатами 2023 року, що перевищить загальний результат останніх 10 років.