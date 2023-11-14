ХАМАС міг утримувати заручників у дитячій лікарні в Газі. Ізраїльські війська знайшли сліди
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що на півночі сектора Гази дитяча лікарня Рантісі використовувалася бойовиками палестинського руху ХАМАС як база, а сам район лікарні — як командно-контрольний центр.
ЦАХАЛ опублікував відео із захищеної лікарні й показав тунель неподалік старшого командира ХАМАС. Чи вів тунель до лікарні — не сказано. «Екскурсію» провів речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.
У підвалах лікарні знайшли багато зброї — автомати АК-47, ручні гранатомети, вибухівку, пояси смертників та боєприпаси. Також знайшли мотоцикл, на якому, ймовірно, бойовики атакували 7 жовтня південь Ізраїлю і захопили заручників.
У кількох кімнатах знайшли сліди утримання полонених. В одній з кімнат, обладнаній під вітальню, висів календар чергувань, який починався з 7 жовтня. У сусідній кімнаті стояв стілець з жіночим халатом і мотузкою біля однієї з ніжок. Стілець стояв під обладнанням, подарованим Всесвітньою організацією охорони здоровʼя. На ньому стояла дитяча пляшечка, а на підлозі були підгузки.
Хагарі заявив, що пацієнтів з лікарні вже евакуювали, і закликав інших палестинців залишати північ сектора Гази.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.
- З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики.
- В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.
- Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей.