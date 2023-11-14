ХАМАС міг утримувати заручників у дитячій лікарні в Газі. Ізраїльські війська знайшли сліди

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що на півночі сектора Гази дитяча лікарня Рантісі використовувалася бойовиками палестинського руху ХАМАС як база, а сам район лікарні — як командно-контрольний центр.

ЦАХАЛ опублікував відео із захищеної лікарні й показав тунель неподалік старшого командира ХАМАС. Чи вів тунель до лікарні — не сказано. «Екскурсію» провів речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

У підвалах лікарні знайшли багато зброї — автомати АК-47, ручні гранатомети, вибухівку, пояси смертників та боєприпаси. Також знайшли мотоцикл, на якому, ймовірно, бойовики атакували 7 жовтня південь Ізраїлю і захопили заручників.

У кількох кімнатах знайшли сліди утримання полонених. В одній з кімнат, обладнаній під вітальню, висів календар чергувань, який починався з 7 жовтня. У сусідній кімнаті стояв стілець з жіночим халатом і мотузкою біля однієї з ніжок. Стілець стояв під обладнанням, подарованим Всесвітньою організацією охорони здоровʼя. На ньому стояла дитяча пляшечка, а на підлозі були підгузки.

Хагарі заявив, що пацієнтів з лікарні вже евакуювали, і закликав інших палестинців залишати північ сектора Гази.