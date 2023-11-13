Посол: Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T

Новини

Defence-Ua

Німеччина до кінця цього року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це розповів посол ФРН в Україні Мартін Єґер на зустрічі «Формула успіху України. Великий день з NV».

«На зиму ми [Німеччина] будемо надавати додаткові системи протиповітряної оборони. Тут будуть і Patriot, і IRIS-Т, загалом плануємо пʼять. Йдеться саме про системи — з радарами і командними пунктами. Зараз три системи вже розгорнуті [в Україні], і в планах ще дві на кінець року», — сказав Єґер.

Також він додав, що Німеччина робить значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, щоб Україна пройшла цю зиму без відключень.