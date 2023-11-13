Суд конфіскував ще одні активи колаборанта з Херсонщини Володимира Сальдо

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Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Цим разом суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд». ВАКС постановив конфіскувати:

1 274 гривні, які зберігаються на рахунку в Сенс Банку;

413 911 грн, які зберігаються на рахунку в Райффайзен Банку;

$319,88 з Райффайзен Банку;

€1 174 також з Райффайзен Банку;

8,5636% акцій компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд», у кількості 132 211 штук, номінальна вартість кожної — 1 грн 5 коп.

У травні суд уже конфіскував низку активів Сальдо. Зокрема, це 12 об’єктів нерухомості, корпоративні права 4 підприємств та одна машина.