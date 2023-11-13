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Суд конфіскував ще одні активи колаборанта з Херсонщини Володимира Сальдо

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Цим разом суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд». ВАКС постановив конфіскувати:

У травні суд уже конфіскував низку активів Сальдо. Зокрема, це 12 об’єктів нерухомості, корпоративні права 4 підприємств та одна машина.