Суд конфіскував ще одні активи колаборанта з Херсонщини Володимира Сальдо
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта Володимира Сальдо.
Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.
Цим разом суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд». ВАКС постановив конфіскувати:
- 1 274 гривні, які зберігаються на рахунку в Сенс Банку;
- 413 911 грн, які зберігаються на рахунку в Райффайзен Банку;
- $319,88 з Райффайзен Банку;
- €1 174 також з Райффайзен Банку;
- 8,5636% акцій компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд», у кількості 132 211 штук, номінальна вартість кожної — 1 грн 5 коп.
У травні суд уже конфіскував низку активів Сальдо. Зокрема, це 12 об’єктів нерухомості, корпоративні права 4 підприємств та одна машина.
- Володимир Сальдо — колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. В Україні він у розшуку з грудня 2022 року.
- 5 жовтня 2022 року путін призначив Сальдо окупаційним «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області».
- Основні активи Сальдо, його колишньої дружини та доньки в серпні стягнули в дохід України. 8 листопада 2023 року Україна через державну зраду заочно засудила Сальдо до 15 років вʼязниці.