Екснардеп Ілля Кива заочно отримав 14 років увʼязнення

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УНІАН

Личаківський суд Львова заочно засудив колишнього нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПзЖ) Іллю Киву до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться на сайті суду.

Суд визнав екснардепа винним у низці кримінальних правопорушень, зокрема в державній зраді, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також у використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та в публічних закликах до агресивної війни.

Суд розглядав кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого, оскільки Ілля Кива переховується від органів слідства та суду на території росії, а також оголошений у міжнародний розшук. Вирок ще можуть оскаржити, оскільки він набуде чинності протягом тридцяти днів.