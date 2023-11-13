Екснардеп Ілля Кива заочно отримав 14 років увʼязнення
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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УНІАН
Личаківський суд Львова заочно засудив колишнього нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПзЖ) Іллю Киву до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це йдеться на сайті суду.
Суд визнав екснардепа винним у низці кримінальних правопорушень, зокрема в державній зраді, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також у використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та в публічних закликах до агресивної війни.
Суд розглядав кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого, оскільки Ілля Кива переховується від органів слідства та суду на території росії, а також оголошений у міжнародний розшук. Вирок ще можуть оскаржити, оскільки він набуде чинності протягом тридцяти днів.
- Верховна Рада 15 березня 2022 року проголосувала за позбавлення депутатського мандата нардепа від ОПзЖ Іллі Киви.
- 29 березня 2022 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві — за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Йому також повідомляли про підозру в державній зраді.
- 20 квітня 2022 року суд дозволив заочне розслідування проти Іллі Киви. 10 травня ДБР передало справу Киви до суду. Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
- 18 серпня 2023 року Ілля Кива отримав ще одну підозру — за заклики до насильницької зміни конституційного ладу України та пропаганду війни.