Ракетний удар по Харківській ОДА: корегувальник отримав довічне увʼязнення

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38-річний харківʼянин Денис Панікаров отримав довічне увʼязнення з конфіскацією майна за наведення ракет по будівлі Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля державної адміністрації була майже повністю зруйнована.

За даними слідства, харківʼянин з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру в Харкові, а потім передавав розвіддані двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої «ДНР» як медсестра. Інша кураторка мешкає у Санкт-Петербурзі і очолює проросійську організацію «Спасем Донбасс».