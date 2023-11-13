Ракетний удар по Харківській ОДА: корегувальник отримав довічне увʼязнення
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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38-річний харківʼянин Денис Панікаров отримав довічне увʼязнення з конфіскацією майна за наведення ракет по будівлі Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2022 року.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля державної адміністрації була майже повністю зруйнована.
За даними слідства, харківʼянин з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру в Харкові, а потім передавав розвіддані двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої «ДНР» як медсестра. Інша кураторка мешкає у Санкт-Петербурзі і очолює проросійську організацію «Спасем Донбасс».
- 1 березня 2022 року війська росії завдали ракетного удару по будівлі Харківської ОДА. Після проведення рятувальних робіт і розбору завалів у обладміністрації повідомили про загибель 31 людини. Серед жертв — волонтерка і математик Юлія Здановська.
- У серпні 2022 року СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по Харківській ОДА. За даними спецслужби, чоловіка завербувала фсб у 2019 році під час перетину російського кордону. У минулому він був правоохоронцем.