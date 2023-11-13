Головою МЗС Великої Британії став експремʼєр Девід Кемерон

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Reuters

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ в уряді Ріші Сунака.

Про це повідомили офіційні акаунти Даунінг-стріт у соцмережах.

Кемерон змінив Джеймса Клеверлі, який став новим міністром внутрішніх справ.

Ця перестановка у британському уряді була спричинена звільненням Суелли Брейверман. Вона написала суперечливу статтю в газеті The Times, де розкритикувала поведінку поліції під час мітингів на підтримку Палестини.