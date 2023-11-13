Teslа заборонила продавати пікапи Cybertruck впродовж першого року користування — погрожує судом і штрафом
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Tesla
Компанія Tesla заборонила продавати пікапи Cybertruck протягом першого року експлуатації.
Про це пише Іnsider із посиланням на користувацьку угоду, яка опублікована на сайті Tesla.
Покупці зобовʼязані володіти автівками не менше року, інакше у разі продажу їм загрожує судова справа і штраф у розмірі до $50 тисяч. Компанія попереджає, що порушників можуть позбавити права купувати автомобілі у Tesla в майбутньому.
Якщо ж у клієнта є вагома причина продати свій Cybertruck, Tesla може погодитися викупити його назад за початковою ціною за вирахуванням $0,25 за милю пробігу, зносу та вартості ремонту автомобіля в механічному центрі компанії.
Якщо ж Tesla не хоче купувати автомобіль, компанія може дозволити клієнту продати його комусь іншому.
Як пише Electrek, таким чином Tesla сподівається скоротити кількість перепродажів за завищеною ціною, завадити перекупам і крадіжці технологій, коли автівки розбирають, щоб потім випустити копії.
- Поставити перші пікапи обіцяють 30 листопада 2023 року. Ціна Cybertruck залежно від комплектації — від $40 до $70 тисяч.
- 22 листопада 2019 року Маск у Лос-Анджелесі презентував новий електропікап Cybertruck. Він здатний проїжджати на одному заряді до 805 км і розганятися до 96,6 км/год за 2,9 секунди.
- Cybertruck від компанії Tesla унікальний, адже виготовлений з тієї ж сталі, що і космічний корабель SpaceX Starship. Його розміри становлять 5,8 м на 1,8 м.
- Компанія тричі переносила терміни виробництва: з кінця 2021 року на кінець 2022, потім до початку 2023, а востаннє — до середини 2023 року.
- У липні Tesla нарешті запустила серійне виробництво Cybertruck.