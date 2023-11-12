Медіа: Німеччина подвоїть військову допомогу Україні

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Herman / Flickr

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца планує подвоїти військову допомогу Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в Берліні. Про це також повідомляв Bloomberg.

Таким чином, у 2024 році військова допомога Німеччини Україні становитиме €8 мільярдів.

Якщо наступного тижня законопроєкт схвалить Бундестаг, то наступного року країна витрачатиме на оборону понад 2% свого валового внутрішнього продукту — це мета, яку ставлять перед собою країни-члени НАТО. Німецька газета Bild am Sonntag також повідомила, що комітет має схвалити додаткові €4 мільярди.

Речник Міністерства оборони Німеччини заявив, що комітет Бундестагу не завершив переговори та відмовився від подальших коментарів.