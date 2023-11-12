Страйк польських перевізників: на вʼїзд в Україну очікують майже 2 500 вантажівок

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Через страйк польських перевізників приблизно 2 500 вантажівок очікують на можливість виїхати з Польщі в Україну на трьох пунктах пропуску. Ідеться про переходи в Дорогуську, Корчовій і Гребенному, де рух блокують перевізники.

В ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що черга росте. Дані про 2 500 машин — ранкові. Він додав, що більшість із цих вантажівок перебувають на напрямку до пункту пропуску «Ягодин» — понад 50%. Інші зосереджені в напрямку пунктів пропуску «Рава-Руська» і «Краківець».

«На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхів: як на вʼїзд в Україну, так і на виїзд. Залишається єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу — це пункт пропуску «Краківець», — пояснив Демченко.

Він сподівається, що пункти розблокують після зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками. Вона має відбутися в понеділок, 13 листопада.

RMF пише, що наразі час очікування на переході в Дорогуську становить 55 годин, у Корчовій — 100, у Гребенному — до 140.