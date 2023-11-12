Премʼєр Ізраїлю заявив, що армія контролюватиме сектор Гази. Владу палестинській адміністрації не передадуть

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з палестинським рухом ХАМАС.

Про це пишуть The Times of Israel і The Jerusalem Post.

Нетаньягу проти повернення палестинської влади в Газу після війни, зокрема він не хоче допускати адміністрацію Махмуда Аббаса, що контролює Західний берег річки Йордан.

Премʼєр заявив, що ізраїльські війська оточили Газу, а бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною ексклаву. Він зазначив, що ЦАХАЛ залишатиметься в секторі Гази стільки, скільки буде необхідно. Також голова ізраїльського уряду зазначив, що палестинський лідер Аббас досі не засудив напад ХАМАС на Ізраїль.

Головний союзник Ізраїлю США, навпаки, виступають за палестинське керівництво в секторі Гази. Вашингтон відправив до ізраїльської влади запит із проханням розʼяснити слова Нетаньягу, які схожі на підтвердження окупації регіону.

Минулого тижня, 5 листопада, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Останній заявив, що Палестинська автономія готова взяти на себе опіку над сектором після вигнання ХАМАС.