Із сектора Гази вийшли ще 11 українців, всього — 214 людей

Новини

Getty Images / «Бабель»

Із сектора Гази вийшла ще одна група українців — 11 людей. Про це 11 листопада під час телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Сьогодні вночі пункт пропуску «Рафах» перетнули ще 11 українців, тобто загальна кількість — 214 людей. Зараз в аеропорту Каїру пройшли реєстрацію приблизно 160 українців, які найближчим часом відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева», — розповів Корнійчук.

Загалом посольство України отримало 360 звернень від українців. Ізраїльська та єгипетська сторони надали 229 дозволів, за цими дозволами громадяни перетинають кордон.

Пункт пропуску «Рафах» на кордоні Єгипту та сектора Гази, 2 листопада 2023 року. Getty Images / «Бабель»