Із сектора Гази вийшли ще 11 українців, всього — 214 людей
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Із сектора Гази вийшла ще одна група українців — 11 людей. Про це 11 листопада під час телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
«Сьогодні вночі пункт пропуску «Рафах» перетнули ще 11 українців, тобто загальна кількість — 214 людей. Зараз в аеропорту Каїру пройшли реєстрацію приблизно 160 українців, які найближчим часом відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева», — розповів Корнійчук.
Загалом посольство України отримало 360 звернень від українців. Ізраїльська та єгипетська сторони надали 229 дозволів, за цими дозволами громадяни перетинають кордон.
- 8 листопада Україна успішно евакуювала першу групу із 43 громадян України із сектора Гази. Консули зустрічають українців на КПП «Рафах» і перевозять до місця тимчасового перебування.