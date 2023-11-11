Генштаб: За добу росія втратила 1 130 окупантів і 25 танків

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Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило 1 130 окупантів, 25 танків, 24 бойові броньовані машини, 38 артсистем та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Окупанти штурмували в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські військові відбили вісім атак.

Безуспішними були й російські штурми біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області.

Поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області Сили оборони відбили 16 атак окупантів.

Українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області. Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку.

На Марʼїнському напрямку в районах Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області оборонці відбили 18 атак.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно штурмував у районі Роботиного.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ