Зірки Давида на будівлях Парижа: молдовський бізнесмен зізнався в організації акції
- Автор:
- Ліза Бровко
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Молдовський бізнесмен Анатолій Призенко визнав причетність до малювання на будинках у Парижі зірок Давида.
Про це він розповів в етері французького телеканалу BFM TV.
За словами чоловіка, мета акції — показати євреям підтримку у Франції після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Він нібито координував цю акцію у співпраці з організацією європейської єврейської громади «Щит Давида». Журналісти телеканалу не знайшли такої.
Анатолій Призенко «шокований», що «політики та медіа у Франції витлумачили це як антисемітський акт».
«Я не думав, що зможу налякати французів цими простими символами», — сказав чоловік.
- До малювання символів він залучив двох людей. Це була пара молдаван, яких заарештували. Затримані розповіли поліції, що малювали на стінах «за наказом третьої сторони». Вони очікували отримати за це гроші «від людини з росії».
- У ніч проти 31 жовтня на житлових будинках і банках у 14 окрузі Парижу невідомі намалювали близько 60 єврейських зірок Давида — у 1930-х роках XX століття так вчиняли нацисти.