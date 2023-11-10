Зірки Давида на будівлях Парижа: молдовський бізнесмен зізнався в організації акції

Новини

Молдовський бізнесмен Анатолій Призенко визнав причетність до малювання на будинках у Парижі зірок Давида.

Про це він розповів в етері французького телеканалу BFM TV.

За словами чоловіка, мета акції — показати євреям підтримку у Франції після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Він нібито координував цю акцію у співпраці з організацією європейської єврейської громади «Щит Давида». Журналісти телеканалу не знайшли такої.

Анатолій Призенко «шокований», що «політики та медіа у Франції витлумачили це як антисемітський акт».

«Я не думав, що зможу налякати французів цими простими символами», — сказав чоловік.