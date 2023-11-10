Помер астронавт місії «Аполлон» Френк Борман. Він перший побачив зворотний бік Місяця

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NASA

Помер стронавт NASA Френк Борман, який керував першою місією на орбіті Місяця. Йому було 95 років.

Про це пише CNN.

У 1967 році Борман брав участь у розслідуванні пожежі, через яку загинули троє астронавтів «Аполлон I». Пізніше Борман очолив команду, яка реконструювала космічний корабель «Аполлон».

У 1968 році Борман очолив команду астронавтів, яка облетіла Місяць на космічному кораблі «Аполлон-8». Френк Борман, Джеймс Ловелл і Вільям Андерс стали першими людьми, що дісталися орбіти супутника і зробили 10 витків навколо нього. Їхня місія тривала шість днів.

Associated Press

NASA

Після роботи в NASA Френк Борман працював генеральним директором Eastern Airlines.