Ізраїль вимагає від іноземних медіа пояснити, чому їхні фотографи були у прикордонні Гази під час вторгнення ХАМАС

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Ізраїль зажадав від міжнародних засобів масової інформації пояснити обставини, за яких їхні фотографи були присутні на місці нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня. Уряд попередив, що фотографів можуть вважати співучасниками злочинів.

Про це оголосила Національна інформаційна система (підрозділ канцелярії премʼєр-міністра Ізраїлю), цитує Times of Israel.

Ізраїль наголошує, що «дуже серйозно ставиться до феномену, коли журналісти, які працюють із міжнародними ЗМІ, приєднуються [до терористів ХАМАС] для висвітлення жорстоких масових вбивств 7 жовтня».

Пресслужба уряду «направила терміновий лист керівникам засобів масової інформації, в яких працюють ці фотографи, і попросила дати розʼяснення з цього приводу».

Проте не отримавши відповіді, вона дійшла висновку, що: «Ці представники ЗМІ причетні до злочинів проти людяності, і це є порушенням правил професійної етики». Національна інформаційна система Ізраїлю вимагає «негайних заходів».

Що сталося?

Восьмого листопада проізраїльська наглядова група Honest Reporting опублікувала звіт про те, що фотографи, послугами яких користувалися Associated Press, Reuters, New York Times і CNN, надали зображення, зроблені під час нападу з прикордонної зони, зокрема зсередини. Ізраїль припустив, що фотографи, можливо, заздалегідь знали про напад.

У своєму звіті Honest Reporting запитує: «Чи можна припускати, що журналісти просто випадково зʼявилися рано-вранці на кордоні без попереднього узгодження з терористами? Чи вони були частиною плану?»

Під «підозрою» опинились чотири журналісти: Хасан Еслайя, Юсеф Масуд, Алі Махмуд і Хатем Алі.

AP, Reuters і The New York Times заперечують, що їм щось було відомо про атаку, і підтвердили, що їхня роль полягає у висвітленні останніх новин. CNN заявила, що розірвала звʼязки з одним із фотографів, згаданих у звіті, хоча телеканал не має підстав сумніватися в «журналістській точності» його робіт.