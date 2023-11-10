НБУ випустив в обіг памʼятну монету «Антонівський міст»

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НБУ

Національний банк до річниці визволення Херсонщини від російських окупантів вводить в обіг нову памʼятну монету «Антонівський міст».

Про це пише пресслужба.

Рівно рік тому росіяни, коли відступали з правобережжя Херсонської області, підірвали Антонівський міст. Це була одна з трьох ключових переправ через Дніпро в регіоні. За день після цього українські війська звільнили Херсонщину.

НБУ

На реверсі монети — стилізоване зображення Антонівського мосту і річки Дніпро з висоти пташиного лету та транспортні розвʼязки на обох кінцях мосту. На аверсі — номінал монети, рік карбування і герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

НБУ

Ці монети будуть використовуватися як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в обіг НБУ введе майже 10 мільйонів таких памʼятних монет (вони ідентичні монетам номіналом 10 гривень зразка 2018 року).