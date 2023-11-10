НБУ випустив в обіг памʼятну монету «Антонівський міст»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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НБУ
Національний банк до річниці визволення Херсонщини від російських окупантів вводить в обіг нову памʼятну монету «Антонівський міст».
Про це пише пресслужба.
Рівно рік тому росіяни, коли відступали з правобережжя Херсонської області, підірвали Антонівський міст. Це була одна з трьох ключових переправ через Дніпро в регіоні. За день після цього українські війська звільнили Херсонщину.
На реверсі монети — стилізоване зображення Антонівського мосту і річки Дніпро з висоти пташиного лету та транспортні розвʼязки на обох кінцях мосту. На аверсі — номінал монети, рік карбування і герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.
Ці монети будуть використовуватися як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в обіг НБУ введе майже 10 мільйонів таких памʼятних монет (вони ідентичні монетам номіналом 10 гривень зразка 2018 року).
- 27 жовтня Нацбанк випустив памʼятну монету до Дня української писемності та мови. Вона виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень і тираж до 5 тисяч штук.
- До цього НБУ випустив монету, присвячену воєнній розвідці. Її номінал — 5 гривень.
- 24 серпня Нацбанк презентував нову памʼятну монету «Сміливість бути. UA». Її присвятили Дню Незалежності.
- 4 серпня Національний банк продемонстрував нову памʼятну монету «ППО — надійний щит України». Її присвятили «подвигам і героїзму воїнів Сил протиповітряної оборони».
- У травні Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень.