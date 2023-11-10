Премʼєр Угорщини виступив проти початку переговорів про вступ України в ЄС

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти переговорів щодо членства України в Європейському Союзі та додав, що це «чітка позиція».

Про це пише Reuters.

У грудні цього року лідери країн ЄС вирішать, чи приймати рекомендацію Єврокомісії та чи запрошувати Київ розпочати переговори про членство, коли Україна виконає всі умови. Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, тому позиція Угорщини може стати перешкодою.

За словами Орбана, суперечка із Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, виділення яких для Угорщини призупинили через проблеми з верховенством права, не вплине на позицію щодо початку переговорів з Україною.

«Переговори про членство не повинні починатися — це чітка позиція Угорщини. Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути повʼязане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати», — сказав Віктор Орбан.