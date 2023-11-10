Пентагон: США продовжать підтримувати Україну, проте пакети допомоги будуть меншими

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Alex Wong / Staff

Сполучені Штати й надалі виділятимуть пакети військової допомоги для України, проте в найближчій перспективі вони стануть значно меншими.

Про це заявила заступниця спікера Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

«Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але в менших обсягах. Ми дуже просимо Конгрес підтримати додатковий запит, який надіслав президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою», — сказала Сінгх.

Вона запевнила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжуватимуть передавати допомогу.