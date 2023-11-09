Кабмін призначив тимчасового виконувача обовʼязків міністра спорту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уряд призначив Матвія Бідного виконувачем обовʼязків міністра молоді та спорту. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 9 листопада.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту. До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.
- 9 листопада парламент звільнив міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. За — 243 голоси.