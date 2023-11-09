Російські хакери Sandworm атакували українську інфраструктуру в жовтні 2022 року

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Fabian Grohs / Unsplash

За даними дочірньої компанії Google Mandiant, російська хакерська група провела багатоетапну кібератаку на українську енергомережу у жовтні 2022 року.

Про це пише Reuters.

Мова йде про хакерів з групи Sandworm, повʼязаної з російською розвідкою. Атака відбулася 10 жовтня — в перший день масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Тоді шкідливий код вимкнув частину підстанцій одночасно з ракетним ударом.

«Ця атака являє собою останню еволюцію можливостей росії щодо кіберфізичних атак, яка стає все більш помітною після вторгнення рф в Україну», — йдеться у звіті Mandiant. Компанія не називає конкретних обʼєктів, які атакували кіберзлочинці.