Австралійська серфінгістка встановила світовий жіночий рекорд із найвищої хвилі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Jeremy Bishop / Unsplash
Австралійська серфінгістка Лаура Еневер встановила світовий рекорд, подолавши найвищу хвилю, яку колись підкорювала жінка.
Про це пише BBC.
Жінка зайшла на хвилю заввишки 13,3 метра без сторонньої допомоги. Є ще один метод підкорити високі хвилі — серферів тягнуть водні мотоцикли, але це був інший випадок.
Рекорд Лаури Еневер засвідчила Книга рекордів Гіннеса. Попередній тримався сім років.
«Я знала, що це хвиля мого життя», — сказала жінка про свою рекордну хвилю.
Серфінгістка почала карʼєру в 11 років. Вона виграла кілька юніорських змагань, а потім стала регулярною учасницею Чемпіонату Всесвітньої ліги з серфінгу.
У 2016 році Аарон Голд з Гаваїв встановив чоловічий рекорд з серфінгування із хвилею заввишки 19,2 метра, але рекорд найбільшої хвилі, яку коли-небудь підкорювали, належить німцю Себастьяну Штодтнеру — 26,2 метра.
- У березні 2023 року серфінгіст з Австралії побив світовий рекорд із найтривалішої сесії серфінгу — він провів на дошці понад 40 годин.