Портрет Шекспіра відправили до космосу на честь 400-річчя книги «Перше фоліо»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
inVerse Films
Британський режисер Джек Джуерс та аерокосмічна компанія Sent Into Space відправили портрет Шекспіра до космосу.
Про це пише CNN.
Портрет письменника прикріпили до метеорологічної кулі з камерою та GPS-трекером і випустили у верхні шари атмосфери Землі. Це зробили у рамках зйомок короткометражного фільму «Закохані та божевільні» — за сюжетом жінка бере участь у мистецькому конкурсі, намагаючись підняти в повітря портрет Шекспіра.
Загалом Джек Джуерс випустить шість короткометражних фільмів про Вільяма Шекспіра. Вони присвячені 400-річчю «Першого фоліо» — це однотомне видання, випущене 8 листопада 1623 року, до якого вперше увійшли майже всі пʼєси Шекспіра (за винятком «Перикла» та «Двох знатних родичів»).
Короткометражки Джуерса можна буде подивитись онлайн після премʼєрного показу в Лондоні.
- Нещодавно у найстарішому діючому театрі у Великій Британії знайшли 600-річну дубову сцену. Дослідники вважають, що на ній міг виступати Вільям Шекспір.