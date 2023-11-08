Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів ДПА. Але закон запрацює після війни

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів державної підсумкової атестації (ДПА). Відповідний законопроєкт № 9046 підтримали 286 народних депутатів.

Згідно з документом державна підсумкова атестація тепер включатиме не тільки українську мову і математику, а й історію України та іноземну мову.

Для учнів 9 та 11 класів ДПА проводитимуть з чотирьох обовʼязкових предметів, а для учнів 4 класів з двох — української мови і математики.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зауважив, що проведення ДПА на час дії воєнного стану скасоване, тож ці зміни набудуть реального виконання уже після війни.