Німецький оборонний концерн виготовить для України 100 тисяч боєприпасів

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Оборонна компанія Rheinmetall отримала чергове замовлення від уряду Німеччини на постачання близько 100 тисяч мін для мінометів калібру 120 мм.

Про це йдеться в пресрелізі виробника.

Контракт передбачає постачання близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму €400 мільйонів для ЗСУ.

Поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть упродовж наступних двох років. Відповідно, середній обсяг поставок може становити трохи більш як 4000 снарядів на місяць.