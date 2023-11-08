Американський актор Патрік Демпсі став найсексуальнішим чоловіком 2023 року

Новини

Американський журнал People назвав американського актора Патріка Демпсі «найсексуальнішим чоловіком» 2023 року. Відомість йому приніс медично-драматичний телесеріал «Анатомія Грей».

За словами 57-річного Демпсі, він був «повністю шокований», коли почув цю новину, і подумав, що це жарт.

«Приємно мати визнання, і, звісно, ​​моє его трохи піднялося, але це дає мені можливість використовувати його для чогось позитивного», — сказав чоловік у коментарі People.

Також Демпсі розповів виданню, що найголовніше в його житті — це діти — 21-річна Талула та 16-річні близнюки Салліван і Дарбі. Актор каже, що вони будуть сміятися з нового статусу батька.

Патрік Демпсі також відомий ролями у «Вільних письменниках», «Зачарованій», «Як відбити наречену», «Трансформери: Темний бік Місяця» та інших стрічках.