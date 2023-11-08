Франція виділить €200 мільйонів на підтримку України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Anthony Choren / Unsplash
Уряд Франції додасть €200 мільйонів до фонду підтримки України, щоб українська армія могла закуповувати французьку військову техніку.
Про це пише Le Monde з посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.
Міністр виступив перед Національними зборами на початку розгляду кредитів на «оборонну» місію проєкту бюджету (PLF) на 2024 рік у першому читанні. Він заявив, що додаткова допомога — це частина з розгляду фінансового законопроєкту, за яким підкорегують асигнування на цей фінансовий рік. Бюджет Міноборони Франції планують збільшити на €3,3 мільярда у 2024 році (+ 7,5%) — до €47,2 мільярда.
За словами Лекорню, поправка про виділення додаткових грошей дозволить втілити нову стратегію купівлі нової техніки для України.
- Раніше Франція передала Україні 150 дронів від компанії Delair, а перед цим Україна отримала всі далекобійні ракети SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої, «випробувальної» партії.