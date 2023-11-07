Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував інформацію про «звільнення Залужного»

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Рустем Умєров / Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував заяву нардепа від «Європейської солідарності» Володимира Арʼєва про «подання на відставку Залужного».

Умєров заявив, що деякі нечистоплотні політики намагаються розколоти українське суспільство — «це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти».

«Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками», — наголосив міністр.

7 листопада Арʼєв написав із посиланням на джерела, що Умєров вніс подання про звільнення Валерія Залужного. Потім Арʼєв видалив свій пост і заявив, що «з багатьох інших джерел кажуть, що це не так».