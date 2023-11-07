В Україні незабаром відкриється новий табір для російських військовополонених

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Getty Images / «Бабель»

В Україні через велику кількість російських військовополонених найближчим часом відкриється новий табір для їх утримання.

Про це 7 листопада повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Лубінець наголосив, що за прикладом табору «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. У російських військових буде медична допомога, триразове харчування, звʼязок із рідними та постійний доступ до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Сам табір розташований у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

Збільшення кількості військовополонених повʼязане як із ситуацією на фронті, так і з тим, що росія блокує обміни полоненими.

Російські військовополонені у дворі табору на заході України, 19 вересня 2023 року. Getty Images / «Бабель»