СБУ затримала корегувальника ракетного удару по Харкову 6 жовтня

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Служба безпеки затримала російського агента, який скорегував повітряну атаку рф на Харків 6 жовтня. Тоді загинули 10-річний хлопчик та його бабуся.

Про це пише СБУ.

Того дня окупанти запустили по Харкову ракету «Іскандер». Були значні руйнування, 28 поранених, зокрема 11-місячна дитина.

Слідство встановило, що завербований дистанційно чоловік передав росіянам електронні координати «цілей» з привʼязкою до місцевості.

Служба безпеки України

Агент під виглядом робочих поїздок (він займається будівництвом автодоріг і мостів) фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Дані передавав російському ГРУ через «звʼязкового» з тимчасово окупованої частини на сході України — ним був один із колишніх ватажків «ЛНР» на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше оголосила підозру.

Під час обшуків у затриманого знайшли телефони, SIM-картки, банківські картки, понад $10 тисяч. Йому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).