Засновника «Громадського радіо» Максима Буткевича могли етапувати. Де він зараз — невідомо

Новини

Про місцеперебування українського військовополоненого, правозахисника і засновника «Громадського радіо» Максима Буткевича нічого не відомо від серпня.

Про це «Громадському радіо» повідомив батько Максима Буткевича Олександр.

«Адвокат Леонід Соловйов не отримав жодної відповіді на свої запити про місцеперебування Максима. У росії усі юридично узаконені норми, як і права людини, повністю ігноруються. Наприклад, Максим має право як засуджений [після вироку] на листування, але листи та бандероль, які йому надсилали друзі, повернулися до них з позначкою «Переписка не положена», — сказав він.

Після засідання апеляційного суду, яке відбулося 22 серпня, Максима Буткевича мали етапувати, але невідомо куди.

Раніше адвокат Леонід Соловйов повідомляв, що після суду Буткевича можуть етапувати в Ростовську або Бєлгородську області росії.