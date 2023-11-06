США пообіцяли допомогти Вірменії реформувати армію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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США пообіцяли Вірменії сприяти у реформі армії. Про це 6 листопада повідомило Міністерство оборони Вірменії.
1—3 листопада генерал-лейтенант Вірменії Едвард Асрян зустрівся з американським колегою Стівеном Башамом у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті.
Стівен Башам заявив, що Штати готові продовжувати допомагати Вірменії у реформах, а також готові співпрацювати у нових напрямках:
- професіоналізація збройних сил;
- зміцнення професійного сержантського складу;
- модернізація системи управління;
- миротворчість;
- військова медицина;
- військова освіта та бойова підготовка.
- 11 вересня у Вірменії почалися спільні із США військові навчання Eagle Partner 2023. У навчаннях брали участь 85 американських та 175 вірменських військових. Їхньою метою заявлено «підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях», а також «обмін передовим досвідом в управлінській та тактичній комунікації».
- У Вірменії на постійній основі з 1995 року перебуває 102 російська військова база. Її чисельність — близько 3 500 військовослужбовців. У жовтні 2023 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що не вбачає переваг у продовженні присутності російських військових баз на території Вірменії.