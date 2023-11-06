У Лондоні екоактивісти розбили захисне скло картини Дієго Веласкеса «Венера із дзеркалом»

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У Лондоні в Національній галереї двоє екоактивістів руху Just Stop Oil розбили захисне скло картини Дієго Веласкеса «Венера із дзеркалом», яка була написана між 1647 та 1651 роками.

Свої дії вони пояснили протестом проти планів британського уряду видати нові ліцензії на розробку родовищ нафти. Активістів затримала поліція.

У 1914 році картину Дієго Веласкеса «Венера із дзеркалом» порізала суфражистка Мері Річардсон. Таким чином вона виступала за права жінок.