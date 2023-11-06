Нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко отримав підозру. Він збив на смерть 18-річну дівчину

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Андрій Ніколаєнко / Facebook

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку, який на Житомирській трасі збив на смерть 18-річну дівчину.

За попередніми даними, Ніколаєнко перевищив дозволену максимальну швидкість руху. Зараз вирішують питання щодо запобіжного заходу депутату.