Триває розслідування, відповідальних встановлюють. Зеленський зреагував на удар по воїнах 128 бригади
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- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив співчуття рідним воїнів 128 гірсько-штурмової бригади, які загинули від російського ракетного удару на Запоріжжі.
«Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування. Головне — встановити правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного», — заявив він.
- 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування на нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Різні джерела повідомляли про десятки загиблих і поранених, але офіційно ці дані не розголошують.
- Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МОУ провести повну перевірку за фактом трагедії, а на Закарпатті з 6 листопада оголосять триденну жалобу.
- 128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.